Багдад надеется на возобновление экспорта нефти из Иракского Курдистана

Власти Ирака выразили надежду на то, что в ближайшем будущем им удастся достичь соглашения с региональными властями Курдского автономного района в вопросе экспорта нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство нефти Ирака.

В министерстве заявили, что правительство Ирака надеется ускорить возобновление экспорта нефти из региона через турецкий порт Джейхан, работать над сближением позиций с Иракским Курдистаном и снять нерешенные вопросы между регионом и Багдадом.

Стороны провели двусторонние консультации, в ходе которых подчеркивалось большое значение для федерального бюжета доходов, получаемых от экспорта нефти из региона.

Ранее сообщалось, что Ирак выиграл у Турции многолетний процесс об экспорте нефти из Иракского Курдистана.

Багдад обратился с иском в суд после того, как турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAS начала экспорт нефти, доставленной из Иракского Курдистана, на мировой рынок без официального разрешения и согласия правительства Ирака.