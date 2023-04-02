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В ОАЭ сократят добычу нефти на 144 тыс. баррелей в сутки до конца года

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Angus Mordant/Reuters

Объединенные арабские эмираты добровольно сократят добычу нефти на 144 тыс. баррелей в сутки до конца года. Соответствующее заявление сделал министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль бин Мохаммед Аль Мазруи, сообщает информационное агентство ОАЭ WAM.

По словам политика, добровольное сокращение добычи нефти продлится с мая до конца 2023 года. Решение о сокращении было принято при координации с рядом стран ОПЕК+, в том числе Ираком, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией.

«Эта добровольная инициатива стала предупредительной мерой, направленной на обеспечение баланса на рынке», — говорится в заявлении министра. Отмечается, что решение соответствует договоренности между странами ОПЕК+, достигнутой в октябре 2022 года.

Решение было принято после резкого падения цен на нефть до уровня 2021 года. Очередной спад цен на нефть марки Brent произошел 17 марта 2023 года.

3 апреля состоится онлайн-заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ не будет изменять план по добыче нефти на встрече 3 апреля.

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