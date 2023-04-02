Минэнерго Казахстана сообщило о планах начать сокращение добычи нефти на 78 тыс. б/с с мая

Пресс-служба Минэнерго Казахстана сообщила о намерении страны до конца 2023 года, начиная с мая, сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится на сайте министерства.

«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+», — сказано в сообщении.

Ранее глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что в текущем году объемы добычи нефти и газа в России будут ниже, чем по итогам прошлого года. Одними из главных причин подобной тенденции стали международные санкции против энергетического сектора экономики РФ.

Он также добавил, что падение добычи газа в стране в текущем году будет связано также с невозможностью быстро перенаправить выпавшие объемы топлива с европейского энергетического рынка в другие регионы мира.