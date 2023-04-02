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FT: прокуратура Швейцарии начала расследование в связи со слиянием Credit Suisse и UBS

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Global Look Press

Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследование сделки о слиянии двух местных банков – UBS и Credit Suisse. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на заявление ведомства.

Прокуратура изучает возможные нарушения уголовного законодательства со стороны правительственных чиновников, регуляторов и руководителей данных банков, следует из статьи.

«Офис федерального прокурора хочет активно выполнить свою миссию и [взять на себя] ответственность, чтобы внести вклад в [поддержание] прозрачности швейцарского финансового центра, [в связи с чем] установил мониторинг для принятия немедленных мер в любой ситуации, которая попадает в сферу его деятельности», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

В заявлении прокуратуры говорится, что «многочисленные аспекты событий вокруг Credit Suisse» потребовали открытия расследования для «определения любых преступлений, которые находятся в компетенции» прокуратуры.

Прокуратура контактирует с федеральным правительством Швейцарии и региональными органами власти по данному делу и намерена допросить лиц, причастных к сделке, говорится в статье.

О том, что крупнейший банк Швейцарии UBS купил второй крупный банк Credit Suisse за 3 млрд франков ($3,24 млрд), стало известно 19 марта.

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