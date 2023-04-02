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Министр финансов Силуанов: бюджетные обязательства будут исполнены в полном объеме

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Обязательства российского бюджета будут исполнены в полном объеме, несмотря на то, что нефтегазовые доходы РФ снизились. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет», — отметил Силуанов.

В марте Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-феврале 2023 года в 2,581 трлн рублей. Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доходы бюджетной системы страны за январь-февраль превысили ожидания, поэтому те, кто прогнозировал дисбаланс этой системы, сильно расстроятся, добавил он. По его словам, за первые два месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило свыше 5 трлн рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года.

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