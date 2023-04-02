FT: энергетические санкции в отношении РФ повышают вероятность инцидентов с разливом нефти

Возрос риск возникновения инцидентов с разливом нефти в связи с тем, что страны Запада запретили своим предприятиям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении судов, которые перевозят нефть из РФ по цене выше согласованного лимита ($60 за баррель). Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на отраслевых экспертов.

Газета процитировала исполнительного директора норвежской страховой компании Gard Рольф Тора Роппестада, который заявил, что социальная и экологическая катастрофа ожидает своего часа.

«Это должно вызывать у всех нас большое беспокойство», — отметил Роппестад.

Он считает, что менее проверенные страховщики из незападных стран могут не очень ответственно подойти к ликвидации последствий возможных разливов нефти, а это может нанести урон окружающей среде. По мнению Роппестада, вероятность таких случаев увеличивается из-за повышения среднего возраста используемых судов для перевозки нефти РФ в свете введенных против России санкций.

Кроме того, один из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок заявил, что пролив Эресунн между Данией и Швецией, который до сих пор является важным торговым маршрутом для российских танкеров, остается особой зоной обеспокоенности.

Еще один собеседник Financial Times, который представляет лондонского страхового брокера, на условиях анонимности выразил свои сомнения в том, что в случае разлива нефти новые организации, оказывающие услуги страхования судам из России, могут полностью выполнить свои обязательства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что планы Кремля по сокращению добычи в марте «не отразились» на экспорте нефти из России.