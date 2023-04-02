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Bloomberg: Украина может потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном

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Александр Гальперин/РИА Новости

Киев рискует потерять поддержку соседей из-за наплыва украинского зерна на европейский рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, в европейских странах нарастает недовольство в связи с ситуацией с украинским зерном. Фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии ощущают финансовые проблемы из-за низких цен, связанных с притоком украинского зерна.

«Польша и другие соседние государства согласились помочь вывозить зерно из Украины на мировые рынки после того, как экспорт в прошлом году оказался заблокирован из-за конфликта на Украине. Часть этого предложения в настоящее время накапливается в Восточной Европе и угрожает местным источникам средств к существованию», — говорится в публикации.

Ранее The Associated Press сообщало, что пять стран ЕС призвали Брюссель купить у них скопившееся украинское зерно.

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