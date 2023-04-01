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Эскпорт итальянского вина в Россию вырос на 16% в 2022 году

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Depositphotos

Экспорт вина из Италии вырос за прошедший год на 16%, до €172 млн. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2022 году Италия стала первой страной — поставщиком вина в Россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что свыше 50% всех поставляемых вин в Россию являются игристыми. Их эскпорт из Италии вырос на 28% и достиг более €90 млн. Экспорт красных и белых вин достиг €81 млн и вырос на 5%.

Ранее сообщалось, что объем экспорта шампанского из Турции в Россию в 2022 году вырос на 182%. Одновременно аналитики объединения французских производителей шампанского Comite Champagne сообщили о 75-процентном росте продаж французского шампанского в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), экспорт напитка в Турцию вырос на 120%.

Евросоюз запретил поставлять в Россию вина дороже €300 в рамках четвертого пакета санкций. В первой половине февраля интернет-издание РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы сообщило, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% относительно года ранее.

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