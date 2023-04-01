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«Газпром»: транзит российского газа через Украину за день упал на 11,5%

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Matthias Rietschel/AP

«Газпром» сообщил о получении от Украины подтверждения на прокачку транзитом через страну в Европу 37,4 млн куб. м газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на 1 апреля, что на 11,5% меньше, чем 31 марта, передает РБК.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 37,4 млн куб. м на 1 апреля», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

По информации РБК, 31 марта объем прокачки составлял 41,7 млн куб. м.

28 марта сообщалось, что транзит природного газа из России через территорию Украины в Европу к 28 марта вновь вырос до 42,2 млн кубометров после снижения транспортируемых объемов топлива в конце прошлой недели.

42,2 млн кубометров газа сейчас являются максимально возможным объемом для транзита с учетом всех действующих технических ограничений.

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