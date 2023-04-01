Bloomberg сообщил о возможном уходе американской агропромышленной компании ADM из России

Крупнейшая международная американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода из России, написало агентство Bloomberg.

Издание связало решение корпорации с давлением со стороны властей США, потребовавших от ADM прекратить отношения с Москвой из-за ситуации а Украине.

В случае принятия соответствующего решения агропромышленный гигант станет третьим в числе покинувших Россию крупных компаний этого сектора после канадского зернового трейдера Viterra и американского Cargill.

Bloomberg назвал предполагаемое решение ADM положительным для Москвы, поскольку в таком случае страна получит больший контроль над глобальными поставками продовольствия, и поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в бюджет значительно вырастут. Это несмотря на то, что своим уходом американская компания планирует повлиять на ограничение доходов России.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что руководство компании Viterra, которая является одним из крупнейших западных поставщиков российского зерна, намерено покинуть внутренний рынок России вслед за продовольственной Cargill.