Kyodo: Токио летом 2023 года может столкнуться дефицитом электроэнергии

Токио в условиях жаркого лета 2023 года может столкнуться с угрозой дефицита электроэнергии, пишет агентство Kyodo.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% — это так называемый коэффициент резервирования.

При этом данный показатель в случае аномальный жары может упасть до критической отметки.

Тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые ТЭЦ.

Летом 2022 года и прошедшей зимой правительство Японии призывало население по возможности сократить потребление электроэнергии.

Ранее Nikkei писал, что Япония построит новые атомные станции для выработки электроэнергии к 2050 году.