Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kyodo: Токио летом 2023 года может столкнуться дефицитом электроэнергии

close
100%
Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Токио в условиях жаркого лета 2023 года может столкнуться с угрозой дефицита электроэнергии, пишет агентство Kyodo.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% — это так называемый коэффициент резервирования.

При этом данный показатель в случае аномальный жары может упасть до критической отметки.

Тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые ТЭЦ.

Летом 2022 года и прошедшей зимой правительство Японии призывало население по возможности сократить потребление электроэнергии.

Ранее Nikkei писал, что Япония построит новые атомные станции для выработки электроэнергии к 2050 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях