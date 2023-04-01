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В США высказались за сохранение в силе текущего режима поставок урана РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Американская Федеральная Комиссия по международной торговле приняла решение сохранить в силе текущий уровень поставок российского урана на рынок США. Об этом сообщается на сайте комиссии.

По информации комиссии, ведомство не стало по итогам проведенного обзора прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России, так как это может привести «к продолжению или повторению материального ущерба американской промышленности в течение разумно обозримого времени».

Уточняется, что решение комиссии является окончательным.

Ранее АЭС «Дукованы» в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из России и с 2024 года будет получать его от американской компании Westinghouse. Контракт рассчитан на 15 лет, отмечает телеканал. Почти 40 лет до этого АЭС «Дукованы» получала ядерное топливо из СССР, а затем из России.

В концерне заявили, что это результат диверсификации поставок, которая проводится с 2015 года.

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