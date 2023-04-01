Эксперт назвал способ досрочно выйти на пенсию

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», что досрочно выйти на пенсию могут не только льготные категории работников.

«Уволенные по сокращению численности [штата] организации в связи с ее ликвидацией <…> имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — сказал эксперт.

Такие граждане должны состоять на учете службы занятости как безработные. Также у мужчин минимальный стаж должен быть 20 лет, а у женщин – 25.

Кроме того, необходимо иметь достаточное количество баллов для выхода на пенсию. В этом году – 25,8 балла.

Если человек не может найти работу, то служба занятости, при соблюдении всех условий, назначает досрочную пенсию.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому положена 25-процентная надбавка к пенсии.