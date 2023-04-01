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Эксперт назвал способ досрочно выйти на пенсию

Декан ВШЭ Виноградов заявил, что досрочную пенсию получат безработные с достаточными баллами

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», что досрочно выйти на пенсию могут не только льготные категории работников.

«Уволенные по сокращению численности [штата] организации в связи с ее ликвидацией <…> имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — сказал эксперт.

Такие граждане должны состоять на учете службы занятости как безработные. Также у мужчин минимальный стаж должен быть 20 лет, а у женщин – 25.

Кроме того, необходимо иметь достаточное количество баллов для выхода на пенсию. В этом году – 25,8 балла.

Если человек не может найти работу, то служба занятости, при соблюдении всех условий, назначает досрочную пенсию.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому положена 25-процентная надбавка к пенсии.

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