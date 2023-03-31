Reuters: МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $15,6 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине четырехлетнего пакета финансирования на сумму $15,6 млрд, передает Reuters, ссылаясь на источник.

Как указывает агентство, этот пакет должен помочь стране «удовлетворить неотложные потребности в финансировании».

Отмечается, что этот кредит является крупнейшим для Украины после начала специальной военной операции России и первым крупным пакетом финансирования, одобренным МВФ для страны, вовлеченной в активный конфликт.

Ранее Reuters писало, что Международный валютный фонд на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на четыре года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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