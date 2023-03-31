Ряд стран ЕС попросили главу ЕК вмешаться в кризис с украинским зерном

Премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо.

В нем сообщается, что трудности связаны с заметным ростом поставок украинской продукции на рынки стран-участниц Европейского союза, особенно граничащих с Украиной. Уточняется, что «случился беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, сахара, муки, меда и макаронных изделий». В связи с этим премьеры нескольких стран ЕС отмечают проблемы с освоением излишков зерновых, что ведет к дестабилизации зернового рынка.

«Необходимо значительно увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых ЕС на поддержку», — отмечается в письме.

Согласно оценке европейских премьеров, введение дополнительных мер может позволить «реализовать первоначальные цели «пояса солидарности», то есть экспортировать украинский избыток сельскохозяйственной продукции в африканские и ближневосточные страны, либо направить их на «гуманитарные цели».

Ранее турецкое издание TRT Haber сообщало, что в страны Европы поступило 40% зерна, вывезенного с Украины в рамках соглашения о «зерновой сделке».