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Россия обогнала Китай и Швейцарию по объемам экспорта в Турцию

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Россия в 2023 году обогнала Китай и Швейцарию по объемам экспорта в Турцию. Об этом свидетельствуют данные турецкого Института статистики.

С января по февраль РФ поставила Турции товаров и услуг на $9,26 млрд, Швейцария — на $7,86 млрд, Китай — на $6,66 млрд, ФРГ и США — на $3,88 и $2,29 млрд соответственно. В общей сложности доля объема импорта всех этих стран в Турции составила около 46,5%.

При этом основным покупателем турецких товаров и услуг за указанный период стала Германия, экспорт в эту страну составил $3,52 млрд. На второй позиции оказались США с экспортом в $2,69 млрд. Россия с января по февраль 2023 года импортировала продукции и услуг на $2,55 млрд.

Ранее сообщалось, что крупнейшими импортерами российской нефти с января 2022 года по февраль 2023 года стали Индия и Китай, а нефтепродуктов – страны Африки и Ближнего Востока.

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