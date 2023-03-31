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Bloomberg: Евросоюз пока не желает менять потолок цен на российскую нефть

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Brendan McDermid/Reuters

Еврокомиссия сообщила, что оставит без изменений лимит цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«Лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель эффективно ограничивает доступ Кремля к нефтедолларам», — указывается в сообщении.

По словам источников, такой показатель при этом не нарушает рынок и, следовательно, пока останется без изменений.

Накануне представитель Европейской комиссии заявил, что страны Евросоюза и Группы семи (G7) пока не договорились об изменении потолка цен на нефть России.

5 декабря 2022 года в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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