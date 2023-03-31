Bloomberg: инфляция во Франции по итогам марта замедлилась впервые за три месяца

По итогам марта текущего года темпы роста инфляции во Франции снизились с рекордных 7,3% в феврале до 6,6%. Увеличение потребительских цен в европейской стране замедлилось впервые за три месяца на фоне падения биржевой стоимости энергетических ресурсов, сообщает агентство Bloomberg.

«Инфляция во Франции снизилась впервые за три месяца после прошлогоднего всплеска цен на энергоносители. Потребительские цены выросли на 6,6% в марте по сравнению с рекордными 7,3% в феврале», — говорится в материале.

При этом официальные данные по инфляции во Франции оказались незначительно выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Они предполагали, что по итогам марта текущего года потребительские цены в европейской стране вырастут на 6,5%. В то же время снижение инфляции во Франции за первый весенний месяц было зафиксировано не во всех отраслях экономики, уточняется в заметке.

«Рост цен на услуги замедлился лишь незначительно — до 2,9% с 3% в январе, в то время как на промышленные товары он ускорился до 4,8% с 4,7%», — заключается в статье.

30 марта агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило, что по итогам марта текущего года уровень инфляции в крупнейшей экономике Евросоюза (ЕС) — Германии — резко замедлился. За первый весенний месяц этот показатель снизился с 9,3% в феврале до 7,8% на фоне падения биржевых цен на природный газ.