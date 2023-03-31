Рестораны бывшего McDonald's в Беларуси продолжили работать без бренда

Компания «КСБ Виктори Рестораны», которая ранее управляла сетью под брендом McDonald's в Беларуси, сообщила, что сеть ресторанов общественного питания в стране продолжает работать без бренда. Об этом написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Рестораны сети с ноября работают под вывеской «Мы открыты» вместо McDonald's, такой же логотип размещен на сайте и в соцсетях компании. Белорусские интернет-ресурсы периодически заявляют, что это новое название сети, однако «КСБ Виктори Рестораны» официальных заявлений о каком-либо новом бренде не делала», — следует из поста.

17 ноября прошлого года пресс-служба компании «КСБ Виктори Рестораны» сообщила, что рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода McDonald's из республики заявил, что место этого американского бренда на белорусском рынке должен занять национальный бизнес. Он также призвал население не «бросаться на заморское» и потреблять «свою» пищу.

16 мая компания McDonald's заявила о своих планах покинуть российский рынок, объявив продажу своего бизнеса внутри страны. 11 июня ООО «Клуб-Отель» стало владельцем 100% долей ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») и ООО «ДВРП» (через него McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке России).