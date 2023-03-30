Bloomberg: Россия только «выиграет» от ухода крупнейших западных зернотрейдеров

Российские зерновые экспортеры получат дополнительную долю внутреннего аграрного рынка РФ после ухода крупнейших западных зернотрейдеров, включая американскую компанию Cargill и канадскую Viterra. Освободившиеся ниши займут местные фирмы, сообщает агентство Bloomberg.

29 марта издание РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут сообщило, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024). В тот же день агентство Bloomberg написало, что еще один крупный игрок на российском зерновом рынке намерен сделать аналогичный шаг. Речь шла о канадской компании Viterra. При этом в Минсельхозе заверили, что уход Cargill не повлечет за собой негативных последствий для поставок зерна из РФ в зарубежные страны.

«Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие культуры продолжат поступать на мировые рынки. Внутри страны местные торговцы заменят иностранных. А за его пределами — там, где заканчивается власть российских портов и начинается деятельность судов под иностранным флагом, — западные трейдеры продолжат поставлять российское зерно», — говорится в материале.

При этом сами западные зернотрейдеры могут не досчитаться «нескольких сотен миллионов долларов» после ухода с российского рынка. Это будет связано с необходимостью оставить контроль над бункерами и экспортными терминалами, уточняется в заметке.

«Единственные изменения коснутся названий, указывающих на принадлежность логистических активов, которые перевозят зерно с ферм вдоль Волги в порты Черного моря. Западные трейдеры будут вынуждены расстаться с этими бункерами и экспортными терминалами, попутно подвергаясь списаниям на сумму в несколько сотен миллионов долларов каждый», — заключается в статье.