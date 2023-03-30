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Ветеринар объяснил, как вывести российские ветклиники из «серой зоны»

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Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом» поддержал Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей, предложившую создать перечень жизненно важных препаратов для животных. Он подчеркнул, что такое решение фактически вывело бы работу ветврачей из «серой зоны».

«Парадокс заключается в том, что, согласно существующему ветеринарному законодательству, практикующие ветеринарные врачи не имеют права работать с медицинскими препаратами, а учитывая, что все клиники работают, то получается, что они все нарушают. Если мы говорим о жизненно важных лекарствах для животных, то они все должны быть маркированы как ветеринарные», — отметил Шеляков.

Он добавил, что несмотря на то, что это очень трудоемко, создание перечня жизненно важных препаратов — серьезный и важный шаг. Туда, по его словам, следует внести средства для иммунизации, противовирусные препараты, антибиотики, наркоз и медикаменты для пробуждения.

Ранее специалисты из Королевского ветеринарного колледжа назвали 30 самых распространенных болезней домашних кошек.

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