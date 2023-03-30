Инфляция в Германии резко замедлилась до 7,8% в марте на фоне снижения цен на природный газ

По итогам марта текущего года уровень инфляции в крупнейшей экономике Евросоюза (ЕС) — Германии — резко замедлился. За первый весенний месяц этот показатель снизился с 9,3% в феврале до 7,8% на фоне падения биржевых цен на природный газ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

«Инфляция в Германии значительно снизилась, во многом благодаря снижению цен на природный газ после их резкого роста после февраля 2022 года. Потребительские цены в крупнейшей экономике Европы выросли на 7,8% в марте по сравнению с 9,3% в феврале», — говорится в материале.

В то же время официальные данные по мартовской инфляции в Германии оказались выше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg. В ходе исследования большинство респондентов сошлись во мнении, что рост потребительских цен в ФРГ по итогам первого месяца весны составит 7,5%, заключается в заметке.

Еще большее замедление темпов роста инфляции зафиксировали в Испании. 30 марта агентство Bloomberg со ссылкой на данные местного Института статистики сообщило, что увеличение потребительских цен в королевстве по итогам марта текущего года составило всего 3,1%. Для сравнения, в феврале этот показатель находился на уровне 6%. При этом базовая инфляция (долгосрочная тенденция изменения уровня цен) в Испании продолжает оставаться на высоком уровне 7,5%.