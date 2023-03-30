Мишустин: электроника с российскими процессорами в ходе госзакупок получит преимущество

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что электроника с российскими процессорами получит преимущество при проведении государственных закупок, передает ТАСС.

Премьер напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета.

В связи с этим было подписано постановление, которое предоставляет преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Мишустин уточнил, что если на конкурс поступит такая заявка, то у российской электроники будет приоритет.

Ранее сообщалось, что российские производители оптического волокна и кабелей попросили у властей ввести таможенные пошлины в размере 15% на импортную продукцию, так как и без того сокращающийся рынок начали заполонять компании из Китая.