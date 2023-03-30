Маск: жесткая политика США привела к отказу ряда стран от доллара в качестве резервной валюты

Ряд стран решили отказаться от доллара в качестве резервной валюты, так как на это решение их спровоцировала жесткая политика США. Об этом в Twitter написал предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Серьезная проблема. Политика США была слишком жесткой, из-за чего страны захотели отказаться от доллара», — ответил Маск на комментарий пользователя, в котором указывалось, что доллар стал терять статус резервной валюты.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что ослабление влияния доллара в будущем может быть выгодно остальному миру. Несмотря на то, что доллар не потеряет статус мировой резервной валюты, страны-импортеры энергоресурсов в Восточной Европе и Южной Америке почувствуют себя легче.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен заявила, что России и Китаю будет сложно создать альтернативу доллару.

В начале февраля председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что прогнозы падения роли доллара в мире являются верными, но надо понимать, что это будет постепенным процессом. Он отметил, что это будет касаться отдельных сфер торговли между пока отдельными странами или группами стран.