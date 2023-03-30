Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск: жесткая политика США привела к отказу ряда стран от доллара в качестве резервной валюты

close
100%
Britta Pedersen/Pool/AP

Ряд стран решили отказаться от доллара в качестве резервной валюты, так как на это решение их спровоцировала жесткая политика США. Об этом в Twitter написал предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Серьезная проблема. Политика США была слишком жесткой, из-за чего страны захотели отказаться от доллара», — ответил Маск на комментарий пользователя, в котором указывалось, что доллар стал терять статус резервной валюты.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что ослабление влияния доллара в будущем может быть выгодно остальному миру. Несмотря на то, что доллар не потеряет статус мировой резервной валюты, страны-импортеры энергоресурсов в Восточной Европе и Южной Америке почувствуют себя легче.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен заявила, что России и Китаю будет сложно создать альтернативу доллару.

В начале февраля председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что прогнозы падения роли доллара в мире являются верными, но надо понимать, что это будет постепенным процессом. Он отметил, что это будет касаться отдельных сфер торговли между пока отдельными странами или группами стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях