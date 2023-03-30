Raiffeisen Bank рассматривает продажу российской «дочки»

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать «дочку» в России или вывести из периметра группы. Об этом заявил глава RBI Йоханн Штробль, передает «Интерфакс».

Группу RBI на территории России представляют «Райффайзенбанк», а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

По словам Штробля, регулятор принял решение решение рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выделению «Райффайзенбанка» и его выходу из группы RBI, в полном соответствии с российскими и международными законами и правилами, а также при сотрудничестве с компетентными органами.

Ранее в Raiffeisen Bank сообщали, что после требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) покинуть российский рынок ищут варианты для будущего своей дочерней организации. В кредитной организации обратили внимание на сложную ситуацию, в том числе из-за введенных против России санкций.