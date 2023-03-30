Глава МВФ Георгиева: глобальная экономика в последнее время переживает «шок за шоком»

По итогам текущего года мировая экономика продолжит находиться в состоянии «турбулентности», испытывая «шок за шоком». При этом такая тенденция прослеживается на глобальном уровне не первый год, в 2023-м темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) окажутся ниже 3%, приводит слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой ТАСС.

«Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком. Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3% в связи с эффектом от войны на Украине», — заявила Георгиева.

На снижение темпов роста мировой экономики в текущем году также будет влиять высокая инфляция в некоторых «экономически развитых» государствах. Этот фактор вкупе с повышением ключевых ставок создаст определенные трудности для глобального банковского сектора, пояснила она.

«На данный момент в мире наблюдается быстрый переход от низких к гораздо более высоким процентным ставкам. Инфляция неизбежно создает турбулентности для банковского сектора некоторых экономически развитых государств», — заключила Георгиева.

30 марта газета «Ведомости» со ссылкой на содержание доклада Международного валютного фонда (МВФ) сообщила, что мировая экономика может сократиться от 0,3 до 2,3% в перспективе 7–10 лет. Предпосылкой к такому развитию событий послужит «дробление» глобальной экономики на противостоящие блоки. В результате в наиболее уязвимом положении могут оказаться наименее развитые страны, падение ВВП которых рискует оказаться двузначным.