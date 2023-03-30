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На Украине заявили, что страна получит $400 млн от Японии на восстановление

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Markus Schreiber/AP

В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что Киев получит от Японии $400 млн на экстренное восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

«Япония выделяет 400 миллионов долларов США на восстановление Украины. Средства будут выделены в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру. За эти деньги планируется закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления», — сказано в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорится, что японские власти также выделят $70 млн грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм программы развития ООН.

30 марта министерство иностранных дел Японии решило выделить Киеву новый пакет гуманитарной помощи на сумму $470 млн. Отмечалось, что средства предназначены для приобретения оборудования, которое необходимо для проведения разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления инфраструктуры.

В этот же день в министерстве финансов Украины заявляли, что Киев получил грант в $1,25 млрд от Вашингтона. Уточнялось, что денежные средства направят на обеспечение частичного возмещения расходов государственного бюджета.

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