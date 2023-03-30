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Китай и Бразилия отказались от доллара в пользу юаня для дальнейшей торговли

Китай и Бразилия заключили соглашение, согласно которому торговля между государствам будет осуществляться с использованием юаня вместо доллара. Об этом рассказал заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине.

Страны объявили о создании совместной клиринговой палаты. Стороны смогут производить расчеты без использования доллара и кредитование в собственных национальных валютах, отмечает ФАН.

Замминистра указал, что такая мера значительно облегчит торговлю. Транзакции станут более выгодными, а зависимость от доллара США снизится.

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