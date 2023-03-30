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В минфине Украины сообщили о том, что в госбюджет страны поступил грант в $1,25 млрд

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В Министерстве финансов Украины сообщили, что Киев получил грант в $1,25 млрд от Вашингтона. Об этом говорится в Telegram-канале украинского минфина.

Отмечается, что денежные средства направят на обеспечение частичного возмещения расходов государственного бюджета.

«В госбюджет поступили грантовые средства в размере $1 млрд 253 млн», — говорится в публикации.

В министерстве указали, что деньги были выделены для проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

В минфине указали, что грантовые средства пойдут в том числе на поддержку отдельных программ государственной социальной помощи, на пенсионные выплаты, а также на оплату труда работников госорганов.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Японии решило выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму $470 млн.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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