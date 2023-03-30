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Глава МВФ Георгиева призвала признать нечестное распределение благ между народами

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Gleb Garanich/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобализация мировой экономики приводит к нечестному распределению благ в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом», — сказала она.

По ее словам, цепочки поставок в мире должны быть более диверсифицированными и защищенными.

В марте главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие».

В ноябре прошлого года в ООН сообщили, что реальная зарплата в мире упала на 0,9% впервые за 20 лет.

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