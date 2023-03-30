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В Минэнерго США назвали страну крупнейшим экспортером СПГ в мире

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Depositphotos

Помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос заявила, что Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране», — сказала она.

По ее словам, ключевое ограничение роста поставок СПГ заключается в скорости создания новой инфраструктуры для экспорта газа.

В марте в Белом доме заявили, что экспорт СПГ США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 раза.

Вместе с тем ранее сообщалось, что Вашингтон назвал ложными утверждения о том, что США наживаются на поставках СПГ в Европу.

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