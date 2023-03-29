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Мишустин подписал указ о выплатах для проживающих за границей россиян только в рублях

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о выплатах для проживающих за границей россиян только в рублях или на открытые в российских банках счета, сообщает ТАСС.

«Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <...> могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета <...> либо путем зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — сообщается в указе.

Отмечается, что эти меры приняты в условиях ограничительных мер экономического характера — западных санкций.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила выдавать гражданам РФ российские паспорта в зарубежных представительствах.

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