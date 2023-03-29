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Bloomberg: один из крупнейших зерновых трейдеров Viterra вслед за Cargill намерен уйти из России

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Кирилл Брага/РИА Новости

Руководство канадской компании Viterra, являющейся одним из крупнейших западных поставщиков российского зерна, намерено покинуть внутренний рынок РФ вслед за американской пищевой фирмой Cargill. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

29 марта издание РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут сообщило, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024). Данное решение было принято в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства. При этом в Минсельхозе заверили, что уход Cargill с российского рынка не повлечет за собой негативных последствий для поставок зерна из РФ в зарубежные страны.

«Два крупнейших западных поставщика российского зерна, Cargill Inc. и Viterra уходят с экспортного рынка, что даст местным фирмам больше контроля над поставками. Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка и намерена объявить о решении в ближайшее время. С июля Cargill прекратит экспорт зерна, поставляемого компанией из России, но продолжит закупать грузы у других фирм», — говорится в материале.

В настоящее время в руководстве Viterra обсуждают механизмы грядущего ухода с российского зернового рынка. Однако присутствие компании в РФ продлится недолго, уточняется в статье.

«Viterra планирует объявить о своем решении в ближайшее время. На данный момент они все еще отгружают зерно и выясняют, как они уйдут и что делать со своими активами на российском рынке», — заключается в заметке.

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