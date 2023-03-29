Правительство РФ предложило ввести новый вид ценных бумаг

Правительство РФ предложило ввести новый тип ценных бумаг — многоголосые акции, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по экономическим вопросам.

Он пояснил, что эти бумаги представляют собой акции, владельцам которых дается право нескольких голосов на собрании акционеров.

В прошлом году Госдума приняла законопроект, направленный на то, что акционерные общества, обладающие статусом международной компании, могут выпускать разные типы акций с разным объемом прав. Законом предусматривается регистрация международных компаний в специальных административных районах — в Калининградской области и Приморском крае. Взамен на льготы они должны обеспечить приток иностранных инвестиций, говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Белоусов рассказал, что кабмин предложил снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов, пришедших в Россию после того, как Запад стал вводить против страны санкции.

С февраля 2022 года ряд западных стран стали вводить против России масштабные санкции в связи с началом российской спецоперации на Украине.

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