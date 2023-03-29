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Reuters: Польша требует использования всех инструментов для ограничения поставок зерна с Украины

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Shutterstock

Польша предложила Евросоюзу (ЕС) использовать все имеющиеся инструменты, чтобы ограничить поставки украинского зерна. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«Мы требуем использования всех регулирующих инструментов — квот, тарифов, которые ограничат или заблокируют импорт украинского зерна в Польшу», — отметил Моравецкий.

28 марта Моравецкий заявил, что поставит перед ЕС вопрос насчет украинского зерна, которое заполнило собой рынок Европейского союза. Моравецкий обвинил в этой проблеме «процедурные недоработки и бездействие в определенных моментах».

Ранее в польском городе Щецин фермеры организовали протест против наплыва украинского зерна и требуют переговоров с Моравецким. В сообщении говорится, что акция протеста запланирована на месяц. Среди требований земледельцев: введение антикризисной защиты для сельскохозяйственных производителей, установка залога на импортируемое с Украины зерно.

До этого Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия обратились к Еврокомиссии с призывом ввести ограничительные меры, чтобы сократить импорт зерна с Украины на их рынки и защитить интересы местных сельскохозяйственных производителей.

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