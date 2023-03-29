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Белоусов заявил, что введение цифрового рубля завершится в 2023 году

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Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение цифрового рубля может быть окончено в текущем году и власти уже занимаются разрешением вопроса с проведением сделок на традиционных площадках. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с данным направлением в экономической отрасли Белоусов описал во время совещания с членами правительства, которое прошло в среду, 29 марта.

«Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап...», — подчеркнул Белоусов.

По словам Белоусова, работа по созданию цифрового рубля уже находится на заключительном этапе.

Также Белоусов обратил внимание, что необходимо предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже.

Точного срока окончания разработки цифрового рубля пока нет.

Другие подробности российский вице-премьер не приводит.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле.

Также депутат Михаил Делягин посоветовал не ждать от цифрового рубля революционных изменений в жизни

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