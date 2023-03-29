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Путин попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки.

«Необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях. Особенно, в производстве высокотехнологичной продукции. Решения по поддержке таких проектов приняты. В том числе, имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку», — заявил президент.

По словам Путина, правительство во время разработало эти инструменты.

Он отметил, что на ближайшем заседании президиума госсовета будет поднят вопрос в том числе о промышленной ипотеке.

16 марта Путин поручил кабмину рассмотреть идею по изменению сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с 7 до 15 лет. Об этом глава государства заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее РБК сообщило, что Министерство финансов РФ намерено предложить российским властям провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для государственных служащих и чиновников. Данная инициатива, как предполагается, должна простимулировать их к «эффективному труду». Отмечается, что с этим предложением Минфин планирует выйти в текущем году. Замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин сообщил, что Минстрою неизвестно о разработке льготной ипотеки для чиновников.

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