Аналитики перечислили российские города с самым доступным переездом из «однушки» в «двушку»

Ижевск стал первым в списке российских городов по доступности переезда из однокомнатной в двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости» (исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru»)

Первое место в рейтинге городов с самым дешевым переездом из однокомнатной в двухкомнатную квартиру занял Ижевск. Здесь, улучшить жилищные условия, сменив «однушку», на «двушку» можно за 680 тыс. рублей, отметили в публикации.

По данным аналитиков, второе место у Волгограда, Тулы и Брянска. В указанных городах разница в цене при переезде составит 800 тыс. рублей. После идет Киров, где переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную обойдется в дополнительные 810 тыс. рублей.

Самая большая доплата при переезде оказалась в Москве. Так, переезд в двухкомнатную квартиру обойдется в 4,65 млн рублей. Эта сумма оказалась больше средней стоимости «двушки» в 19 городах-миллионниках. После столицы идет Сочи, где стоимость дополнительной комнаты обойдется в 3,21 млн рублей.

В начале декабря мебельный ретейлер Hoff в своем исследовании сообщил, что большинство россиян, приобретающих собственные квартиры, въезжают в жилье без отделки. Так, доля собственников жилья, поселившихся в помещении без отделки, составила, по данным аналитиков, 58%. Еще 31% признался, что после переезда пришлось покупать всю мебель и технику. Остальные заявили, что въехали в готовую квартиру.