В Минэнерго заявили, что котировки нефти РФ от западных агентств не соответствуют «реальной» цене

Котировки российской нефти от западных ценовых агентств не соответствуют «реальному положению дел» на энергетическом рынке. Слова первого заместителя главы Министерства энергетики (Минэнерго) Павла Сорокина приводит ТАСС.

«Сейчас западные ценовые агентства котируют не соответствующие действительности цены на нефть. Она не соответствует не только реальной стоимости товара, но и, собственно говоря, реальному положению дел на рынке», — заявил Сорокин в ходе выступления на форуме «Биржевой товарный рынок».

Из-за несоответствия котировок российской нефти от западных агентств в РФ сейчас ведется работа по формированию собственных рыночных индикаторов. При этом будущий индикатор должен отражать реальную стоимость сырьевого товара, а использование котировок не должно снизить его цену из-за отсутствия ликвидности, заключил он.

23 марта вице-премьер Александр Новак заявил, что биржевые цены на нефть упали из-за банковского кризиса, продолжающегося в США. Однако рыночные сырьевые котировки должны будут восстановится в краткосрочной перспективе.