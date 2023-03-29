Sabah: мировая экономика замедляется из-за конфликта на Украине

Мировая экономика стала замедляться после того, как начался конфликт на Украине. Поэтому в 2023 году мир может рассчитывать лишь на небольшой рост экономики, которая и так пострадала от пандемии коронавируса. Об этом пишет Sabah.

В публикации отметили, что в 2023 году сохранятся основные афтершоки российско-украинского кризиса, отчего будет продолжаться «хрупкое» восстановление мировой экономики. При этом крах американских и европейских банков усиливает опасения относительно международной финансовой системы.

По данным издания, после глобального кризиса 2008 года госорганы в разных странах смогли извлечь правильные выводы, поэтому политика США «каждый сам за себя» сменилась разумными мерами, заявлениями и шагами по защите вкладчиков. Одновременно с этим утихли споры и в европейском банковском секторе.

Экономисты ОЭСР добавили, что экономики G7 должны быть более чувствительны ко всем событиям, которые происходят в банковской среде. Кроме того, необходимо продолжать поддержку производства, инноваций и широких сегментов экономики, чтобы избежать ухудшения ситуации.

12 марта Project Syndicate писал, что ситуация на Украине до сих пор остается источником глубокой нестабильности, из-за чего все прогнозы по инфляции в мире становятся только хуже.