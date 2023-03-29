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Бельгийская Solvay завершила сделку по продаже 50% в «Русвиниле» «Сибуру» за €433 млн

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«Сибур»

Бельгийская группа Solvay завершила сделку по продаже своей доли в «Русвиниле» «Сибуру» за €433 млн. Об этом сообщается на сайте компании.

«Solvay объявляет о завершении продажи своей 50-процентной доли в совместном предприятии «Русвинил» своему партнеру по совместному предприятию «Сибуру». На момент закрытия Solvay получила денежные поступления в размере €433 млн в Бельгии», — отметили в публикации.

При этом по итогам прошлого года в отчете бельгийской компании доля в «Русвиниле» оценивалась в €431 млн, что практически равняется сумме текущей сделки.

«Русвинил» производит поливинилхлорид (ПВХ) в Кстовском районе Нижегородской области. В начале февраля президент РФ Владимир Путин разрешил «Сибуру» купить 50% долю у Solvay в совместном предприятии «Русвинил».

В конце января исполнительный директор «Сибура» Сергей Комышан сообщил, что компания и китайская Sinopec поставили на паузу реализацию совместного проекта в КНР. По его словам, «Сибур» и Sinopec не увидели экономической эффективности в совместном проекте. При этом у компаний имеются «списки проектов, которые при правильных рыночных условиях мы можем рассмотреть».

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