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Компания РЖД обратилась в в Совет Европы с запросом об отмене санкций

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Холдинг «Российские железные дороги» обратился в Совет Европы с запросом об отмене санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

По словам Белозерова, уже получен ответ, санкционные ограничения призваны «максимизировать давление» на правительство России.

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля», — подчеркнул он.

При этом глава предприятия обратил внимание, что в прямом ответе утверждается о намерении добиться влияние на российские власти.

Ранее США ввели санкции против членов совета директоров РЖД, включая Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.

Также в ноябре прошлого года РЖД повторно направили в Совет ЕС обращение об отмене введенных против компании санкций. Тогда в организации посчитали, что подобные действия со стороны Совета ЕС могут свидетельствовать о пренебрежении и безразличии по отношению к россиянам.

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Санкции против России
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