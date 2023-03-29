Экономист объяснил, в каких случаях выгодно брать новый кредит для погашения старого

Оформлять кредит, чтобы погасить старые долги выгодно в том случае, если ежемесячный платеж по новому займу будет ниже, чем суммарный по уже имеющимся обязательствам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист Игорь Лавровский. Он пояснил, что подобная операция называется «рефинансирование».

«Привожу пример. У вас несколько кредитов с разными процентными ставками, в том числе высокими. Вы платите энную сумму в месяц, обслуживая эти кредиты. И если вы находите с хорошим процентом, например, процент на большую сумму, гасите все эти кредиты, вам в любом случае это удобнее будет», — отметил эксперт.

При этом он предостерег от новых обязательств, к примеру, для покрытия процентов по кредитной карте или займу с большой просрочкой.

«В этом случае вы увеличиваете свои платежи по кредиту таким образом. Мало того, что вы платите по старым долгам, вы приобретаете новые долги, чтобы покрыть проценты по старым долгам. Это уже процент на процент. Сложные проценты получаются. И, в конце концов, можно прийти к общему банкротству», — подытожил Лавровский.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков через портал «Госуслуги» о взятом на их имя кредите или микрозайме.