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В Минэнерго России увидели риск снижения добычи газа на треть через 17 лет

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Евгений Биятов/РИА Новости

В российском Минэнерго увидели риск дополнительного сокращения добычи газа в России к 2040 году на треть, до 255 млрд куб. м. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на письмо главы ведомства Николая Шульгинова, которое он направил в правительство.

По его данным, в 2023 году на крупнейших месторождениях Западной Сибири (Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивают около 70% всего объема) страна сможет извлечь 468 млрд куб. м топлива.

Среди причин снижения показателя объема добычи газа Шульгинов назвал истощение легкоизвлекаемых запасов, в первую очередь месторождений сеноманских залежей Западной Сибири. В этом регионе производство может сократиться в 2030 году с 295 млрд куб. м до 184 млрд, к 2024 году — до 73 млрд кубометров.

Накануне Шульгинов представил данные, согласно которым в 2023 году объемы добычи нефти и газа в России окажутся ниже относительно 2021 года из-за международных санкций против энергетического сектора российской экономики.

На этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что расширение производства и объемов экспорта сжиженного природного газа является ключевой задачей для российского топливно-энергетического комплекса.

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