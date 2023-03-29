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Канада направит Украине через МВФ дополнительный кредит на $1,76 млрд

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Global Look Press

Власти Канады выделят Украине посредством Международного валютного фонда (МВФ) дополнительный кредит на $1,76 млрд (2,4 млрд канадских долларов) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета на грядущий финансовый год.

«Бюджет на 2023 год предусматривает дополнительный кредит в 2023 году в размере 2,4 млрд долларов», — указывается в проекте.

В декабре исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу украинской экономики.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Национального банка Украины писала, что по итогам 2022 года Украина получила от западных стран финансовую помощь на общую сумму $32,1 млрд. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз — $12 млрд и $8 млрд соответственно. МВФ за год предоставил Украине $2,7 млрд, Канада — $1,9 млрд.

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