Сербия намерена закупать газ в Греции через Болгарию

Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа ежедневно в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и поставлять их через строящийся интерконнектор с Болгарией. Об этом во вторник сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Мы обеспечим резервы свыше 700 миллионов кубометров газа, что было невозможно ранее в нашей истории», — поделился Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

По словам главы Сербии, которые приводит Общественная служба новостей, с греческими партнерами обсуждалась облегченная доступность Александруполиса, чтобы была возможность использовать его осенью, когда будет завершен соединительный газопровод с Болгарией.

Сакелларопулу прибыла в Белград с официальным трехдневным визитом. Сегодня она провела с Вучичем закрытую встречу, после чего состоялось пленарное заседание двух правительственных делегаций.