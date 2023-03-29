Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сербия намерена закупать газ в Греции через Болгарию

Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа ежедневно в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и поставлять их через строящийся интерконнектор с Болгарией. Об этом во вторник сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Мы обеспечим резервы свыше 700 миллионов кубометров газа, что было невозможно ранее в нашей истории», — поделился Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

По словам главы Сербии, которые приводит Общественная служба новостей, с греческими партнерами обсуждалась облегченная доступность Александруполиса, чтобы была возможность использовать его осенью, когда будет завершен соединительный газопровод с Болгарией.

Сакелларопулу прибыла в Белград с официальным трехдневным визитом. Сегодня она провела с Вучичем закрытую встречу, после чего состоялось пленарное заседание двух правительственных делегаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях