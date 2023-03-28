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Евростат: США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года

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Shutterstock

США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС в конце 2022 года, Россия же сократила свою долю с 31% до 4%, сообщает Eurostat.

По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года доля США составляла 10–13%.

Ранее сообщалось, что в текущем году объемы добычи нефти и газа в России будут ниже, чем по итогам прошлого года. Одной из главных причин подобной тенденции стали международные санкции против энергетического сектора экономики РФ.

Он также добавил, что падение добычи газа в стране в текущем году будет связано с невозможностью быстро перенаправить выпавшие объемы топлива с европейского энергетического рынка в другие регионы мира. Это обусловлено нехваткой соответствующего оборудования и инфраструктуры в России. Кроме того, в начале 2023 года также было зафиксировано снижение объемов добычи угля.

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