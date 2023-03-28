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Минюст Польши попросил вернуть пошлины на украинское зерно для защиты польских аграриев

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Shutterstock

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро призвал правительство страны вернуть пошлины на украинское зерно, чтобы защитить местных аграриев. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Зебро, он обратился к польскому правительству с просьбой запустить в Европейском союзе соответствующие процедуры.

«Видя сложное положение польских фермеров, я обратился к правительству с просьбой о срочном запуске процедуры, которая находится в ведении Европейской комиссии, <…> чтобы можно было снова наложить охранные пошлины, защищающие польский сельскохозяйственный рынок от огромного экспорта зерна с Украины», — написал министр юстиции Польши.

Ранее Премьер-министр Польши Матеуш Моравекций заявлял, что поставит перед ЕС вопрос насчет украинского зерна, которое заполнило собой рынок Европейского союза. Моравецкий обвинил в этой проблеме «процедурные недоработки и бездействие в определенных моментах».

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