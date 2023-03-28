«Газпром» остановит поставки по «Силе Сибири» с 28 марта по 4 апреля из-за плановых работ

Компания «Газпром» сообщила в Telegram-канале, что остановит поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР с 28 марта по 4 апреля в связи с проведением ежегодных плановых работ.

«С 28 марта по 4 апреля на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что подобная профилактика проводится каждый год весной и осенью.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил в ходе российско-китайских переговоров, что энергетическое взаимодействие страны с Китаем расширяется, а бизнес РФ может удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях.

По его словам, РФ и Китай также согласовали почти все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири — 2», проходящем из России в КНР через Монголию.