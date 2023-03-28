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Госдума: 86,6% депутатов представили свои декларации о доходах

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Более 86% депутатов Государственной Думы представили свои декларации о доходах за 2022 год, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По информации Госдумы, все независимые депутаты уже представили свои декларации. Больше всего отчитались на данный момент депутаты от фракции «Единая Россия» (88%), от фракций «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» (по 85,7%). Отчеты подготовили 82,5% депутатов КПРФ и 78,3% депутатов ЛДПР, приводит данные пресс-служба Госдумы.

До окончания срока подачи деклараций осталось три дня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что депутаты могут воспользоваться правом не публиковать декларации, однако подачу деклараций он назвал правильным решением.

Ранее в Госдуме сообщали, что с 2023 года декларации депутатов и сенаторов со сведениями о доходах и недвижимости перестанут публиковать.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин освободил чиновников от обнародования информации о доходах и расходах на время спецоперации.

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